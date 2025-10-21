Практика судів
В Івано-Франківську побили фотокореспондента під час зйомки — поліція відкрила справу

00:06, 21 жовтня 2025
Поліція розслідує напад на фотокореспондента Рильчука.
В Івано-Франківську невідомий хлопець напав на українського фотокореспондента Юрія Рильчука, коли той фотографував на телефон. Про інцидент журналіст розповів «Суспільному».

За словами Рильчука, він знімав дорогу на вулиці Любомира Гузара, коли в кадр потрапив самокат, на якому їхали хлопець із дівчиною. Спочатку вони проїхали повз, але потім повернулися, і хлопець без попередження почав бити фотокореспондента по обличчю та голові. Рильчук намагався захищатися, повалив нападника на землю, після чого втік до супермаркету, звідки викликав поліцію та швидку допомогу.

У лікарні журналісту зробили рентген голови та наклали шви. Через бюрократичні процедури судово-медичну експертизу вдалося пройти лише 17 жовтня.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України). За таке правопорушення передбачено штраф до 850 гривень, громадські роботи до 200 годин або виправні роботи до одного року.

Рильчук закликав до справедливого розслідування, зазначивши: «Мені болить не лише голова, а болить те, що у «безпечному місті», як любить казати міський голова, тебе можуть отак просто побити і травмувати. Франківськ має бачити, хто це зробив».

