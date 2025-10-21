Засчитывается ли время прохождения военной службы в трудовой стаж — разъяснение

Пенсионный фонд пояснил, что период военной службы, в том числе срочной и контрактной, входит в страховой стаж благодаря уплате взносов силовыми ведомствами.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напоминает: время прохождения военной службы засчитывается в страховой стаж.

В соответствии с действующим законодательством, Минобороны и другие силовые ведомства уплачивают за военнослужащих — как срочников, так и контрактников — страховые взносы.

Таким образом, страховой стаж начисляется:

лицам, проходящим срочную или альтернативную (невоенную) службу;

военнослужащим, находящимся на фронте или принимающим участие в боевых действиях;

служащим в военизированных формированиях, аварийно-спасательных подразделениях, созданных в соответствии с законодательством;

работникам органов государственной безопасности, внутренних дел и Национальной полиции — независимо от места прохождения службы.

Если же в период с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2016 года в реестре застрахованных лиц отсутствуют данные, необходимые для исчисления страхового стажа военнослужащим (кроме срочников) или работникам полиции, — стаж подтверждается справкой о прохождении службы и информацией об уплаченных страховых взносах.

