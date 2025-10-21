Практика судов
  1. В Украине

Засчитывается ли время прохождения военной службы в трудовой стаж — разъяснение

12:24, 21 октября 2025
Пенсионный фонд пояснил, что период военной службы, в том числе срочной и контрактной, входит в страховой стаж благодаря уплате взносов силовыми ведомствами.
Засчитывается ли время прохождения военной службы в трудовой стаж — разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напоминает: время прохождения военной службы засчитывается в страховой стаж.

В соответствии с действующим законодательством, Минобороны и другие силовые ведомства уплачивают за военнослужащих — как срочников, так и контрактников — страховые взносы.

Таким образом, страховой стаж начисляется:

  • лицам, проходящим срочную или альтернативную (невоенную) службу;
  • военнослужащим, находящимся на фронте или принимающим участие в боевых действиях;
  • служащим в военизированных формированиях, аварийно-спасательных подразделениях, созданных в соответствии с законодательством;
  • работникам органов государственной безопасности, внутренних дел и Национальной полиции — независимо от места прохождения службы.

Если же в период с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2016 года в реестре застрахованных лиц отсутствуют данные, необходимые для исчисления страхового стажа военнослужащим (кроме срочников) или работникам полиции, — стаж подтверждается справкой о прохождении службы и информацией об уплаченных страховых взносах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные армия Пенсионный фонд военнослужащие ПФУ военная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада продлила всеобщую мобилизацию до 3 февраля 2026 года

Парламент утвердил указ Владимира Зеленского о продлении срока всеобщей мобилизации до февраля 2026 года.

Верховная Рада продлила военное положение до 3 февраля 2026 года

Парламент утвердил предложенное Владимиром Зеленским продление военного положения до февраля 2026 года.

294 млрд грн международной помощи пойдут на сектор нацбезопасности – бюджетный комитет рекомендовал изменения в бюджет-2025

Недавно Еврокомиссия впервые разрешила финансировать за счет помощи европейских партнеров зарплаты военных.

Топ-10 местных общих, специализированных и апелляционных судов с самым высоким судейским вознаграждением – данные ГСА

ГСА подытожила данные за 9 месяцев 2025 года относительно судейского вознаграждения – в каких регионах платили больше всего.

Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о санкциях – будут учитывать решения иностранных государств

Предлагается добавить новое основание для применения санкций в Украине – по решению уполномоченного органа иностранного государства о применении санкций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду