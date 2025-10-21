Практика судов
Освобожденные из российского плена гражданские получат по 50 тысяч гривен — Минразвития инициирует новую программу

22:36, 21 октября 2025
Минразвития инициирует новую программу единовременных выплат для лиц, незаконно лишенных свободы в результате агрессии РФ.
Освобожденные из российского плена гражданские получат по 50 тысяч гривен — Минразвития инициирует новую программу
Министерство развития общин и территорий Украины предложило ввести единовременные выплаты в размере 50 тысяч гривен для гражданских лиц, которые были незаконно лишены свободы в результате вооруженной агрессии России. Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Алексей Рябикин, которого цитирует «Интерфакс-Украина».

«Мы должны обеспечить справедливый и системный подход к поддержке всех граждан, которые пострадали в результате лишения личной свободы из-за агрессии РФ, а также усилить государственную защиту каждого, кто подвергся преследованиям со стороны агрессора», — подчеркнул он.

Согласно инициативе, после освобождения из мест плена и получения справки от Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными человек сможет подать заявку в Минразвития. Помощь будет выплачиваться единовременно — без дополнительного согласования Комиссии.

По словам Рябикина, финансирование будет осуществляться из государственного бюджета. В этом году на программу предусмотрено более 1,2 млрд грн, а дополнительно правительство планирует привлечь еще 800 млн грн из резервного фонда.

«На следующий год мы закладываем на эти цели примерно 2 млрд грн. Я надеюсь, что народные депутаты поддержат это предложение. Это направление очень чувствительное и крайне важное. Государство должно найти возможности его обеспечить», — подчеркнул заместитель министра.

