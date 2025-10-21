«Убивали и ели собак» — в Хмельницкой области расследуют дело жестокого обращения с животными

Правоохранители расследуют жестокое обращение с животными, уже допросили свидетелей и осмотрели дом, где, по словам заявительницы, это происходило.

В Хмельницкой области в селе Вишневчик одну из семей подозревают в жестоком обращении с животными. По словам местной жительницы, те убивали и ели собак, утверждая, что это лечит туберкулез, поскольку в семье болеет ребенок.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными на Каменке.

Как сообщили в прокуратуре, основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стала опубликованная в Telegram-канале информация об убийствах собак в одном из сел Каменец-Подольского района.

В целях проверки указанного факта проведен комплекс первоочередных необходимых следственных и процессуальных действий. В частности допрошена заявительница и другие свидетели, проведен осмотр домовладения жителей, на которых она указывает, назначены соответствующие экспертизы.

