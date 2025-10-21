Практика судов
«Контракт 18-24» расширили, теперь можно выбрать любое боевое подразделение, — Павел Палиса

16:36, 21 октября 2025
Теперь бойцы смогут самостоятельно выбирать любую бригаду, в которой хотят служить по системе «Контракт 18-24»
Программа «Контракт 18–24», позволяющая молодым ребятам присоединяться к армии на добровольной основе, расширена. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса.

Если раньше можно было выбирать всего несколько бригад, то теперь все бригады смогут набирать молодежь. Это означает, что каждый желающий от 18 до 24 лет может самостоятельно выбрать любую боевую бригаду и подписать контракт.

"В начале можно было выбрать всего несколько бригад, впоследствии эксперимент расширили, а теперь есть решение включить в программу все боевые подразделения Сил обороны Украины".

Теперь каждый, кто хочет стать в защиту Украины в таком возрасте, может выбрать любую бригаду. И все бригады смогут набирать в свои ряды мотивированную молодежь. Борьба продолжается!» – рассказал Палиса.

