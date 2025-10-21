Кабмин выделил более 6 миллиардов гривен из резервного фонда на защиту критической инфраструктуры

Выделенные средства из резервного фонда государственного бюджета будут использованы для реализации мероприятий в 10 областях.

Кабинет Министров выделил средства из резервного фонда государственного бюджета для усиления устойчивости критической инфраструктуры. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Согласно проекту распоряжения, предусмотрено строительство защитных сооружений на объектах топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, в частности железнодорожного транспорта, а также в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

«Выделить 6 009 382,131 тыс. гривен на осуществление мероприятий, связанных с укреплением обороноспособности государства и предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в частности для строительства защитных сооружений объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора, подсектора железнодорожного транспорта сектора транспорта и почты (защита тяговых подстанций с уровнем первичного напряжения 150 (110) кВ) и сектора систем жизнеобеспечения критической инфраструктуры (поставка тепловой энергии, водоснабжение и водоотведение)», — говорится в распоряжении.

Министерству развития общин и территорий (для акционерного общества «Украинская железная дорога») выделят более 800 млн гривен, а областным государственным администрациям (для областных военных администраций) — более 5 млрд гривен.

«Речь идет не только о строительстве защитных сооружений, но и о гарантии бесперебойности энергоснабжения, транспорта и коммунальных систем, от которых зависит и тыл, и фронт», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратив.

Выделенные средства из резервного фонда государственного бюджета будут использованы для реализации мероприятий в 10 областях Украины:

Херсонской,

Николаевской,

Одесской,

Запорожской,

Днепропетровской,

Донецкой,

Полтавской,

Харьковской,

Сумской,

Черниговской,

а также для объектов АО «Укрзализныця».

