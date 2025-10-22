ВАКС огласил приговор экс-главе Тернопольского облсовета Головко по делу о декларировании недостоверных сведений

Михаил Головко признан виновным в умышленном внесении недостоверных данных в декларацию.

Фото: censor.net

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд 22 октября огласил приговор бывшему председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко, обвиняемому в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренные Законом Украины «О предотвращении коррупции». Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

«Согласно приговору суда, бывший должностное лицо признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 68 тыс. гривен с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, кроме выборных, сроком на один год», — заявили в САП.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня провозглашения, если не будет обжалован в апелляционном порядке.

В САП добавили, что в ходе досудебного расследования установлено: обвиняемый в декларациях за 2022–2023 годы не указал сведения о квартире площадью 201,9 кв. м, принадлежащей его матери, но использовавшейся им и членами его семьи. Кроме того, в декларацию за 2022 год он не внес информацию о денежных средствах на банковском счете, а также о нежилых помещениях — парковочном месте, автомойке и кладовой, принадлежащих членам его семьи.

Общая сумма незадекларированного имущества за 2022 год составила 2,2 млн грн, за 2023 год — более 2 млн грн.

САП отметила, что определением ВАКС от 21 августа 2025 года уголовное производство в части недостоверного декларирования за 2023 год было закрыто на основании п. 4-1 ч. 1 ст. 284 УПК Украины в связи с изменениями законодательства, повысившими порог наступления уголовной ответственности (с 500 до 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц), которые имели обратную силу, поскольку улучшали положение обвиняемого.

Кроме того, приговором ВАКС от 18 июня 2025 года бывший глава Тернопольского областного совета был признан виновным в просьбе предоставить и получении более 600 тыс. грн неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.