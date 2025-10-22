Практика судов
  1. В Украине

ВАКС огласил приговор экс-главе Тернопольского облсовета Головко по делу о декларировании недостоверных сведений

12:04, 22 октября 2025
Михаил Головко признан виновным в умышленном внесении недостоверных данных в декларацию.
ВАКС огласил приговор экс-главе Тернопольского облсовета Головко по делу о декларировании недостоверных сведений
Фото: censor.net
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд 22 октября огласил приговор бывшему председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко, обвиняемому в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренные Законом Украины «О предотвращении коррупции». Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

«Согласно приговору суда, бывший должностное лицо признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 68 тыс. гривен с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, кроме выборных, сроком на один год», — заявили в САП.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня провозглашения, если не будет обжалован в апелляционном порядке.

В САП добавили, что в ходе досудебного расследования установлено: обвиняемый в декларациях за 2022–2023 годы не указал сведения о квартире площадью 201,9 кв. м, принадлежащей его матери, но использовавшейся им и членами его семьи. Кроме того, в декларацию за 2022 год он не внес информацию о денежных средствах на банковском счете, а также о нежилых помещениях — парковочном месте, автомойке и кладовой, принадлежащих членам его семьи.

Общая сумма незадекларированного имущества за 2022 год составила 2,2 млн грн, за 2023 год — более 2 млн грн.

САП отметила, что определением ВАКС от 21 августа 2025 года уголовное производство в части недостоверного декларирования за 2023 год было закрыто на основании п. 4-1 ч. 1 ст. 284 УПК Украины в связи с изменениями законодательства, повысившими порог наступления уголовной ответственности (с 500 до 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц), которые имели обратную силу, поскольку улучшали положение обвиняемого.

Кроме того, приговором ВАКС от 18 июня 2025 года бывший глава Тернопольского областного совета был признан виновным в просьбе предоставить и получении более 600 тыс. грн неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд декларация САП решение суда ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада поддержала изменения в порядок увольнения разведчиков с воинской службы и выплаты им одноразового денежного пособия

Законопроект предусматривает выплату единовременного денежного пособия военнослужащим из числа сотрудников разведывательных органов после их увольнения с воинской службы по новому основанию.

Рада поддержала исключение из закона о соцзащите военнослужащих нормы об альтернативной службе по религиозным причинам

Из закона о соцзащите военных исключат норму о предоставлении права лицам, религиозные убеждения которых препятствуют прохождению срочной воинской службы, на прохождение альтернативной службы.

За невыполнение требований Военного омбудсмана будут штрафовать до 17 тысяч грн – Верховная Рада поддержала законопроект

Верховная Рада поддержала изменения в КУоАП, которые позволят Военному омбудсману составлять административные протоколы.

Верховная Рада поддержала новую редакцию Гражданского кодекса, в которой Руслан Стефанчук с коллегами предлагает ввести «добронравие» и «снятие корпоративной вуали»

Парламент поддержал новую редакцию первой книги Гражданского кодекса, в которой Руслан Стефанчук предлагает ввести понятия «добронравие» (boni mores) и «снятие корпоративной вуали», а также закрепить презумпцию частных правоотношений.

Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете на 2026 год за основу

Бюджетный комитет рекомендовал учесть ко второму чтению ряд поправок – среди которых пересмотр спецпенсий судей, прокуроров и других должностных лиц, а также увеличение финансирования БЭБ.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Баєв
    Сергій Баєв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ніна Бабич
    Ніна Бабич
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Валеріан Луняченко
    Валеріан Луняченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси