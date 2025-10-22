ВАКС оголосив вирок ексголові Тернопільської облради Головку щодо декларування недостовірних відомостей

Михайла Головка визнано винним в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларації.

Вищий антикорупційний суд 22 жовтня оголосив вирок колишньому голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку, обвинуваченому в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що передбачені Законом України «Про запобігання корупції». Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«Відповідно до вироку суду колишнього посадовця визнано винуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, та призначено покарання у виді 68 тис. гривень штрафу з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, строком один рік», - заявили у САП.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

У САП додали, що у межах досудового розслідування встановлено, що обвинувачений у деклараціях за 2022–2023 роки не відобразив відомості про квартиру площею 201,9 кв. м, що належала його матері, проте яку він використовував разом із членами сім’ї. Крім того, у декларацію за 2022 рік особа не внесла інформацію про грошові кошти на банківському рахунку, а також про нежитлові приміщення, а саме паркувальне місце, автомийку та кладову, які належать членам його сім’ї.

Загальна сума незадекларованого майна за 2022 рік становить 2,2 млн грн, за 2023 рік – понад 2 млн грн.

САП зауважила, що ухвалою ВАКС від 21 серпня 2025 року кримінальне провадження в частині недостовірного декларування за 2023 рік закрито на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв'язку із законодавчими змінами, що підняли поріг настання кримінальної відповідальності (з 500 до 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб), що мали зворотну дію в часі, оскільки покращували його становище.

Крім того, вироком ВАКС від 18 червня 2025 року колишнього голову Тернопільської обласної ради визнано винуватим у проханні надати та одержанні понад 600 тис. грн неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.

