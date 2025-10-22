Часть Киева осталась без горячей воды — вражеские обстрелы повредили оборудование

В нескольких районах столицы временно отсутствует горячая вода.

Киев остался без горячей воды из-за российских обстрелов. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

В частности, после ночных атак российских войск на объекты критической инфраструктуры в столице частично нарушена работа оборудования теплоснабжения.

В результате этого временно прекращена подача горячей воды в часть домов в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Печерском, Подольском, Святошинском и Шевченковском районах.

В КГГА отметили, что специалисты «Киевтеплоэнерго» совместно с городскими службами уже работают над восстановлением системы, чтобы как можно скорее вернуть горячую воду киевлянам.

