Частина Києва залишилася без гарячої води — ворожі обстріли пошкодили обладнання

У кількох районах столиці тимчасово немає гарячої води.

Київ залишився без гарячої води через російські обстріли. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зокрема, після нічних атак російських військ на об’єкти критичної інфраструктури в столиці частково порушено роботу теплопостачального обладнання.

Унаслідок цього тимчасово припинено постачання гарячої води до частини будинків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Печерському, Подільському, Святошинському та Шевченківському районах.

У КМДА зазначили, що фахівці «Київтеплоенерго» спільно з міськими службами вже працюють над відновленням системи, аби якнайшвидше повернути гарячу воду киянам.