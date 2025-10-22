Частина Києва залишилася без гарячої води — ворожі обстріли пошкодили обладнання

Київ залишився без гарячої води через російські обстріли. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Зокрема, після нічних атак російських військ на об’єкти критичної інфраструктури в столиці частково порушено роботу теплопостачального обладнання.
Унаслідок цього тимчасово припинено постачання гарячої води до частини будинків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Печерському, Подільському, Святошинському та Шевченківському районах.
У КМДА зазначили, що фахівці «Київтеплоенерго» спільно з міськими службами вже працюють над відновленням системи, аби якнайшвидше повернути гарячу воду киянам.
