Украина закупит 120-150 новейших шведских истребителей Gripen

Программа по шведским истребителям Gripen рассчитана на 10–15 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали соглашение о намерениях поставить Украине истребители Gripen.

«Это соглашение не направлено на какие-либо поставки прямо сейчас. Речь идет примерно о 120–150 истребителях Gripen серии E, производство которых только начинается. Это позволит создать очень серьезные Военно-воздушные силы Украины. Это начало долгого пути на 10–15 лет», — заявил Кристерссон.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что это соглашение открывает «новую и очень содержательную страницу» в отношениях Украины и Швеции.

«Сегодня есть первый документ между нашими странами, который открывает путь к получению Украиной очень серьезного флота боевых самолетов шведского производства Gripen. Это очень классные самолеты, мощные авиационные платформы, которые позволяют выполнять широкий спектр задач», — заявил Президент Украины.

Отмечается, что речь идет об истребителях JAS 39 Gripen E.

Цена JAS 39 Gripen E

JAS 39 Gripen E — последняя версия шведского истребителя, разработанная компанией Saab. Модель оснащена более мощным двигателем, имеет увеличенную дальность полета и усовершенствованные радар и электронику по сравнению с предыдущими версиями.

Как сообщает издание Defense Express, недавно Колумбия объявила о решении заказать для своих ВВС самолеты JAS 39 Gripen. 16 самолетов JAS 39 Gripen E/F обойдутся стране в 3,65 млрд долларов, то есть ориентировочная стоимость одного самолета составляет чуть более 228,12 млн долларов в полном комплексе поставки.

В 2014 году Бразилия заказала 36 JAS 39 Gripen E/F на сумму 5,44 млрд долларов с широкой локализацией производства. Тогда стоимость одного истребителя для страны составила 151 млн долларов.

Кроме того, цена может варьироваться в зависимости от комплектации, объема заказа и условий поставки.

