Україна закупить 120-150 новітніх шведських винищувачів Gripen

16:37, 22 жовтня 2025
Програма по шведським винищувачам Gripen розрахована на 10-15 років.
Україна закупить 120-150 новітніх шведських винищувачів Gripen
Фото: bbc.co.uk
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про наміри поставити Україні винищувачі Gripen.

«Ця угода не спрямована на якісь поставки конкретно в цей момент. Близько 120-150 винищувачів Gripen серії E, яка зараз починає вироблятися. Це дозволить побудувати дуже серйозні Повітряні сили України. Це початок тривалої подорожі на 10-15 років», - сказав Крістерссон.

У свою чергу Володимир Зеленський заявив, що ця угода відкриває «нову і дуже змістовну сторінку» у відносинах України та Швеції.

«Сьогодні є перший документ між нашими країнами, який відкриває шлях для отримання Україною дуже серйозного флоту бойових літаків шведського виробництва Gripen. Це дуже класні літаки, сильні авіаційні платформи, які дозволяють виконувати великий спектр завдань», — сказав Президент України.  

Зазначається, що мова йде про винищувачі JAS 39 Gripen E.

Ціна JAS 39 Gripen E

JAS 39 Gripen E – це остання версія шведського винищувача, розроблена компанією Saab. Модель має потужніший двигун, більшу дальність польоту і більш досконалу радіолокацію та електроніку, ніж попередні версії.

Як повідомляє видання Defense Express, нещодавно Колумбія заявила про рішення щодо замовлення для своїх повітряних сил літаків JAS 39 Gripen. 16 літаків JAS-39 Gripen E/F обійдуться країні у 3,65 млрд доларів. Таким чином, орієнтовна ціна одного нового літака становить трохи більше 228,12 млн доларів у комплексному постачанні.

У 2014 році Бразилія замовила 36 JAS-39 Gripen E/F за 5,44 млрд доларів на умовах широкої локалізації виробництва. Тоді вартість одного Gripen для країни склала 151 млн доларів.

Крім того, ціна може варіюватися залежно від комплектації, обсягу замовлення та умов постачання.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

