Україна закупить 120-150 новітніх шведських винищувачів Gripen

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про наміри поставити Україні винищувачі Gripen.

«Ця угода не спрямована на якісь поставки конкретно в цей момент. Близько 120-150 винищувачів Gripen серії E, яка зараз починає вироблятися. Це дозволить побудувати дуже серйозні Повітряні сили України. Це початок тривалої подорожі на 10-15 років», - сказав Крістерссон.

У свою чергу Володимир Зеленський заявив, що ця угода відкриває «нову і дуже змістовну сторінку» у відносинах України та Швеції.

«Сьогодні є перший документ між нашими країнами, який відкриває шлях для отримання Україною дуже серйозного флоту бойових літаків шведського виробництва Gripen. Це дуже класні літаки, сильні авіаційні платформи, які дозволяють виконувати великий спектр завдань», — сказав Президент України.

Зазначається, що мова йде про винищувачі JAS 39 Gripen E.

Ціна JAS 39 Gripen E

JAS 39 Gripen E – це остання версія шведського винищувача, розроблена компанією Saab. Модель має потужніший двигун, більшу дальність польоту і більш досконалу радіолокацію та електроніку, ніж попередні версії.

Як повідомляє видання Defense Express, нещодавно Колумбія заявила про рішення щодо замовлення для своїх повітряних сил літаків JAS 39 Gripen. 16 літаків JAS-39 Gripen E/F обійдуться країні у 3,65 млрд доларів. Таким чином, орієнтовна ціна одного нового літака становить трохи більше 228,12 млн доларів у комплексному постачанні.

У 2014 році Бразилія замовила 36 JAS-39 Gripen E/F за 5,44 млрд доларів на умовах широкої локалізації виробництва. Тоді вартість одного Gripen для країни склала 151 млн доларів.

Крім того, ціна може варіюватися залежно від комплектації, обсягу замовлення та умов постачання.

