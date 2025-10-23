В Харьковской области оккупанты ударили FPV-дроном по трактору — есть жертва

Пенсионер поехал по делам на собственном тракторе и попал под атаку вражеского FPV-дрона.

В селе Слобожанское Липецкой общины на Харьковщине русский дрон попал в гражданский трактор, которым руководил местный житель. Об этом рассказали в полиции.

Отмечается, что житель села Слобожанское Липецкой общины выехал по делам на собственном тракторе и попал под обстрел дрона. От полученных травм 68-летний местный житель скончался на месте.

Начато досудебное расследование по факту военного преступления.

