В Харьковской области оккупанты ударили FPV-дроном по трактору — есть жертва

В селе Слобожанское Липецкой общины на Харьковщине русский дрон попал в гражданский трактор, которым руководил местный житель. Об этом рассказали в полиции.
Отмечается, что житель села Слобожанское Липецкой общины выехал по делам на собственном тракторе и попал под обстрел дрона. От полученных травм 68-летний местный житель скончался на месте.
Начато досудебное расследование по факту военного преступления.
