На Харківщині окупанти вдарили FPV-дроном по трактору — є жертва

Пенсіонер поїхав по справах на власному тракторі та потрапив під атаку ворожого FPV-дрона.

У селі Слобожанське Липецької громади на Харківщині російський дрон влучив у цивільний трактор, яким керував місцевий мешканець. Про це розповіли у поліції.

Зазначається, що житель села Слобожанське Липецької громади виїхав у справах на власному тракторі та потрапив під обстріл дрона. Від отриманих травм 68-річний місцевий мешканець загинув на місці.

Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину.

