Туристический сбор в сезон отпусков 2025 года вырос на 20%: лидеры – Киев, Львовская и Ивано-Франковская области

10:55, 25 октября 2025
Местные бюджеты получили 234,4 млн грн за 9 месяцев, малый бизнес увеличивает вклад.
Туристический сбор в местных бюджетах Украины вырос на 20% в период отпусков 2025 года, сообщила Государственная налоговая служба. За июль-сентябрь в бюджеты поступило 91,7 млн грн, а за 9 месяцев года – 234,4 млн грн, что в 1,5 раза превышает показатели аналогичного периода до начала полномасштабной войны. Лидерами по поступлениям остаются Киев, Львовская и Ивано-Франковская области. Об этом пишет Опендатабот.

За 9 месяцев 2025 года местные бюджеты получили 234,4 млн грн туристического сбора, что на 36% больше, чем за тот же период 2024 года, и в 1,5 раза больше по сравнению с довоенным периодом.

Летний сезон традиционно является пиковым для туристической отрасли. С июля по сентябрь 2025 года бизнесы уплатили 91,7 млн грн туристического сбора, что на 20% больше, чем во втором квартале этого года (76,2 млн грн).

Крупный бизнес, в частности отели, санатории и базы отдыха, обеспечил 53% сбора (125,2 млн грн), тогда как малый бизнес – владельцы квартир, усадеб и небольших туристических объектов – внес 47% (109,2 млн грн). Поступления от малого бизнеса выросли на 39%, тогда как от крупного – лишь на 6,5%.

Киев остается главным туристическим центром, заплатив пятую часть общего сбора – 51 млн грн, из которых 81% приходится на крупный бизнес. Львовская область занимает второе место с 42,5 млн грн, где доля крупного бизнеса составляет 56%. Ивано-Франковская область собрала 32,5 млн грн, при этом 55% поступлений обеспечил малый бизнес.

Наибольший рост туристического сбора в сезон отпусков зафиксирован в Одесской области, хотя общие показатели региона за 9 месяцев 2025 года все еще на 17% ниже, чем в 2021 году. На Буковине сумма сбора выросла в 5 раз по сравнению с довоенным периодом, причем 90% поступлений обеспечили малые предприятия. Ивано-Франковская область также демонстрирует значительный рост – в 4,5 раза.

