Туристичний збір у сезон відпусток 2025 року зріс на 20%: лідери – Київ, Львівщина та Франківщина

10:55, 25 жовтня 2025
Місцеві бюджети отримали 234,4 млн грн за 9 місяців, малий бізнес нарощує внесок.
Туристичний збір у місцевих бюджетах України зріс на 20% у період відпусток 2025 року, повідомила Державна податкова служба. За липень–вересень до бюджетів надійшло 91,7 млн грн, а за 9 місяців року – 234,4 млн грн, що в 1,5 раза перевищує показники аналогічного періоду до початку повномасштабної війни. Лідерами за надходженнями залишаються Київ, Львівська та Івано-Франківська області. Про це пише Опендатабот.

За 9 місяців 2025 року місцеві бюджети отримали 234,4 млн грн туристичного збору, що на 36% більше, ніж за той же період 2024 року, і в 1,5 раза більше порівняно з довоєнним періодом.

Літній сезон традиційно є піковим для туристичної галузі. З липня по вересень 2025 року бізнеси сплатили 91,7 млн грн туристичного збору, що на 20% більше, ніж у другому кварталі цього року (76,2 млн грн).

Великий бізнес, зокрема готелі, санаторії та бази відпочинку, забезпечив 53% збору (125,2 млн грн), тоді як малий бізнес – власники квартир, садиб і невеликих туристичних об’єктів – вніс 47% (109,2 млн грн). Надходження від малого бізнесу зросли на 39%, тоді як від великого – лише на 6,5%.

Київ залишається головним туристичним центром, сплативши п’яту частину загального збору – 51 млн грн, з яких 81% припадає на великий бізнес. Львівщина посідає друге місце з 42,5 млн грн, де частка великого бізнесу становить 56%. Івано-Франківщина зібрала 32,5 млн грн, при цьому 55% надходжень забезпечив малий бізнес.

Найбільше зростання туристичного збору в сезон відпусток зафіксовано на Одещині, хоча загальні показники регіону за 9 місяців 2025 року все ще на 17% нижчі, ніж у 2021 році. На Буковині сума збору зросла в 5 разів порівняно з довоєнним періодом, причому 90% надходжень забезпечили малі підприємства. Івано-Франківщина також демонструє значне зростання – у 4,5 раза.

