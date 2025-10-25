Пенсии для ВПЛ – как оформить и где получать

Пенсионеры, ставшие внутренне перемещенными лицами, могут получать свои пенсии в любом регионе Украины.

После начала войны многие люди были вынуждены покинуть свои дома и стать внутренне перемещёнными лицами. Несмотря на смену места проживания, пенсионеры имеют право получать свою пенсию своевременно и в полном объёме.

В Украине введён экстерриториальный подход к начислению пенсий, который позволяет получать выплаты независимо от места регистрации. Это означает, что внутренне перемещённые лица могут оформить и получать пенсию в любом регионе страны, где они временно проживают, напоминает издание "На пенсии".

Изменить способ получения пенсии можно через Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать двумя способами:

через любой сервисный центр Пенсионного фонда;

через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Кроме того, согласно постановлению Кабинета Министров от 11.02.2025 № 299 “О некоторых особенностях выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания) и страховых выплат по страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности”, внутренне перемещённые лица, которые получили этот статус до 24 февраля 2022 года, могут получать свои пенсии на счёт любого уполномоченного банка Украины, а не только — как ранее — на счета в Ощадбанке.

Отметим, что внутренне перемещённые лица обязаны проходить ежегодную идентификацию, иначе пенсионные выплаты могут быть приостановлены. Сделать это можно несколькими способами:

лично в сервисном центре ПФУ;

через веб-портал электронных услуг ПФУ;

через видеоконференцсвязь, записаться на которую можно через веб-портал Пенсионного фонда.

