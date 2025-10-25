Пенсії для ВПО — як оформити та де отримувати

Пенсіонери, які стали внутрішньо переміщеними особами, можуть отримувати свої пенсії в будь-якому регіоні України.

Після початку війни багато людей були змушені покинути свої домівки та стати внутрішніми переселенцями. Попри зміну місця проживання, пенсіонери мають право отримувати свою пенсію вчасно та в повному обсязі.

В Україні запроваджено екстериторіальний підхід до нарахування пенсій, що дозволяє отримувати виплати незалежно від місця реєстрації. Це означає, що внутрішньо переміщені особи можуть оформити та отримувати пенсію в будь-якому регіоні країни, де тимчасово проживають, нагадує "На пенсії".

Змінити спосіб отримання пенсії можна через Пенсійний фонд України. Це можна зробити двома способами:

через будь-який сервісний центр Пенсійного фонду;

через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Окрім цього, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 11.02.2025 № 299 “Про деякі особливості виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, внутрішньо переміщені особи, які набули цього статусу до 24 лютого 2022 року, можуть отримувати свої пенсії на рахунок будь-якого уповноваженого банку України, а не як раніше – лише на банківські рахунки Ощадбанку.

Зазначимо, що внутрішньо переміщені особи мають проходити щорічну ідентифікацію, інакше виплату пенсії можуть призупинити. Зробити це можна кількома способами:

особисто в сервісному центрі ПФУ;

через вебпортал електронних послуг ПФУ;

через відоконференцзв’язок, записатися на який можна через вебпортал Пенсійного фонду.

