В Сухопутных войсках Франции заявили о готовности развернуть войска в Украине в 2026 году

Франция готова к потенциальному развертыванию войск в Украине в 2026 году — генерал Пьер Шиль.

Начальник штаба сухопутных войск Франции Пьер Шиль заявил, что Франция готова в 2026 году направить свои силы в Украину в рамках предоставления гарантий безопасности. Об этом сообщает BFMTV.

Шиль выступил во время слушаний перед депутатами комиссии по обороне в Национальной ассамблее Франции – нижней палаты парламента.

"Мы будем готовы развернуть силы в рамках гарантий безопасности, если это будет необходимо для Украины", – сказал он.

Начальник штаба французских сухопутных войск также сказал, что армия готова одновременно реагировать на несколько вызовов, среди которых потенциальное развертывание в Украине.

Как известно, потенциальное развертывание западных войск в Украине при прекращении огня или перемирия координирует "коалиция решительных" во главе с Великобританией и Францией.

