У Сухопутних військах Франції заявили про готовність розгорнути війська в Україні у 2026 році

Франція готова до потенційного розгортання військ в Україні у 2026 році —генерал П’єр Шиль.

Начальник штабу сухопутних військ Франції П’єр Шиль заявив, що Франція готова у 2026 році направити свої сили до України в рамках надання гарантій безпеки.Про це повідомляє BFMTV.

Шиль виступив під час слухань перед депутатами комісії з питань оборони в Національній асамблеї Франції – нижньої палати парламенту.

"Ми будемо готові розгорнути сили в межах гарантій безпеки, якщо це буде необхідно для України", – сказав він.

Начальник штабу французьких сухопутних військ також сказав, що армія готова одночасно реагувати на кілька викликів, серед яких і потенційне розгортання в Україні.

Як відомо, потенційне розгортання західних військ в Україні в разі припинення вогню чи перемирʼя координує "коаліція рішучих" на чолі з Великою Британією і Францією.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейці готові надати гарантії безпеки Україні в той день, коли буде підписано мир

