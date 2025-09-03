Європа готова надати гарантії безпеки Україні в той день, коли буде підписано мир, — Макрон

Емманюель Макрон заявив, що європейці готові для забезпечення умов для стабільного миру в Україні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейці готові надати гарантії безпеки Україні в той день, коли буде підписано мир. Про це він сказав під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським 3 вересня.

«Ми, європейці, готові надати гарантії Україні в той день, коли буде підписано мир. Це те що було сказано у Вашингтоні. Та робота, яка була поставлена перед нам, робота проведена, і ми сьогодні можемо сказати: ми готові, для того щоб дати політичну підтримку цих домовленостей і всіх цих переговорів, ми європейці готові для забезпечення умов для стабільного миру в Україні», - сказав він.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Франції та зустрівся з Макроном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.