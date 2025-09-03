Практика судов
  1. В Украине

Европа готова предоставить гарантии безопасности Украине в тот день, когда будет подписан мир, — Макрон

20:27, 3 сентября 2025
Эмманюэль Макрон заявил, что европейцы готовы обеспечить условия для стабильного мира в Украине.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейцы готовы предоставить гарантии безопасности Украине в тот день, когда будет подписан мир. Об этом он сказал во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским 3 сентября.

«Мы, европейцы, готовы предоставить гарантии Украине в тот день, когда будет подписан мир. Это то, что было сказано в Вашингтоне. Та работа, которая была поставлена перед нами, проведена, и сегодня мы можем сказать: мы готовы, для того чтобы дать политическую поддержку этим договоренностям и всем переговорам, мы, европейцы, готовы обеспечить условия для стабильного мира в Украине», — сказал он.

Напомним, Зеленский прибыл во Францию и встретился с Макроном.

Украина война Франция Эмманюэль Макрон

