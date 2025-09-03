Зеленский прибыл во Францию и встретился с Макроном, видео

Владимир Зеленский также примет участие в рабочем ужине.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября прибыл в Париж и встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По сообщению Елисейского дворца, Зеленский также примет участие в рабочем ужине.

Среди тем переговоров — ситуация на поле боя. Президент Франции подтвердит поддержку справедливого и прочного мира в Украине, добавили в Елисейском дворце.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.