Правительство утвердило концепцию программы, которая поможет ветеранам найти работу

Документ определяет основные проблемы с трудоустройством ветеранов и предусматривает пути их решения.

Кабмин утвердил Концепцию Государственной целевой программы «Ветеран. Работа» на 2026–2027 годы. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документ определяет проблему, на решение которой направлена программа, — наличие существенных барьеров в сфере трудоустройства ветеранов войны, что напрямую влияет на их экономическую независимость и возможность возвращения к полноценной гражданской жизни.

Концепцией также предусмотрено:

цель программы;

анализ причин возникновения проблемы и обоснование необходимости её решения;

сравнительный анализ возможных вариантов решения и обоснование оптимального;

определение путей и средств реализации и сроков выполнения программы;

оценка ожидаемых результатов и определение её эффективности;

оценка финансовых, материально-технических и трудовых ресурсов, необходимых для реализации.

