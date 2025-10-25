Практика судов
Правительство утвердило концепцию программы, которая поможет ветеранам найти работу

18:43, 25 октября 2025
Документ определяет основные проблемы с трудоустройством ветеранов и предусматривает пути их решения.
Кабмин утвердил Концепцию Государственной целевой программы «Ветеран. Работа» на 2026–2027 годы. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документ определяет проблему, на решение которой направлена программа, — наличие существенных барьеров в сфере трудоустройства ветеранов войны, что напрямую влияет на их экономическую независимость и возможность возвращения к полноценной гражданской жизни.

Концепцией также предусмотрено:

  • цель программы;
  • анализ причин возникновения проблемы и обоснование необходимости её решения;
  • сравнительный анализ возможных вариантов решения и обоснование оптимального;
  • определение путей и средств реализации и сроков выполнения программы;
  • оценка ожидаемых результатов и определение её эффективности;
  • оценка финансовых, материально-технических и трудовых ресурсов, необходимых для реализации.

  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду