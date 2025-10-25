Правительство утвердило концепцию программы, которая поможет ветеранам найти работу

Кабмин утвердил Концепцию Государственной целевой программы «Ветеран. Работа» на 2026–2027 годы. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Документ определяет проблему, на решение которой направлена программа, — наличие существенных барьеров в сфере трудоустройства ветеранов войны, что напрямую влияет на их экономическую независимость и возможность возвращения к полноценной гражданской жизни.
Концепцией также предусмотрено:
