Уряд затвердив концепцію програми, що допоможе ветеранам знайти роботу

Документ визначає основні проблеми з працевлаштуванням ветеранів та передбачає шляхи їх розв’язання.

Кабмін схвалив Концепцію Державної цільової програми «Ветеран. Робота» на 2026–2027 роки. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ визначає проблему, на розв’язання якої спрямована програма, — наявність суттєвих бар’єрів у сфері працевлаштування ветеранів війни, що безпосередньо впливають на їхню економічну незалежність і можливість повернення до повноцінного цивільного життя.

Концепцією також передбачено:

мету програми;

аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання;

порівняльний аналіз можливих варіантів вирішення та обґрунтування оптимального;

визначення шляхів і засобів реалізації та строків виконання програми;

оцінку очікуваних результатів і визначення її ефективності;

оцінку фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації.

