На Волыни дельцы за 2500 долларов продавали уклонистам статус «многодетного отца» для выезда из Украины

На Волыни сообщено о подозрении трём мужчинам, которые за 2500 долларов способствовали незаконному переправлению военнообязанных через границу. Об этом сообщает областная прокуратура.
Установлено, что подозреваемые предлагали военнообязанным оформить в отделах ЗАГСа фиктивную регистрацию детей, родителями которых они фактически не являются.
Это предоставляло возможность получить статус «многодетного отца» и избежать ограничений на выезд за пределы страны во время военного положения.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступной деятельности.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
