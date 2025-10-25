На Волыни дельцы за 2500 долларов продавали уклонистам статус «многодетного отца» для выезда из Украины

Мужчины предлагали военнообязанным фиктивно зарегистрировать детей в ЗАГСе, чтобы те могли беспрепятственно пересечь границу.

На Волыни сообщено о подозрении трём мужчинам, которые за 2500 долларов способствовали незаконному переправлению военнообязанных через границу. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что подозреваемые предлагали военнообязанным оформить в отделах ЗАГСа фиктивную регистрацию детей, родителями которых они фактически не являются.

Это предоставляло возможность получить статус «многодетного отца» и избежать ограничений на выезд за пределы страны во время военного положения.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступной деятельности.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

