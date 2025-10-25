На Волині ділки за 2500 доларів продавали ухилянтам статус «багатодітного батька» для виїзду з України

Чоловіки пропонували військовозобов’язаним фіктивно зареєструвати дітей у РАЦСі, щоб ті могли безперешкодно перетнути кордон.

На Волині повідомлено про підозру трьом чоловікам, які за 2500 доларів сприяли незаконному переправленню військовозобов’язаних через кордон. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що підозрювані пропонували військовозобов’язаним оформити у відділах РАЦСу фіктивну реєстрацію дітей, батьками яких вони фактично не є.

Це надавало можливість отримати статус «багатодітного батька» та уникнути обмежень на виїзд за межі країни під час воєнного стану.

Правоохоронці встановлюють усі обставини злочинної діяльності.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

