Австрийский суд рассмотрит вопрос экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова, объявленного в международный розыск

Суд рассмотрит дело об экстрадиции объявленного в розыск экс-генерала СБУ Андрея Наумова.

Региональный суд города Корнойбург (Австрия) рассмотрит запрос об экстрадиции в Украину эксчельника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Об этом сообщает ГБР.

Сообщается, что Государственное бюро расследований совместно с Министерством юстиции находится в постоянном контакте с австрийскими правоохранителями по реализации соответствующего правового механизма.

Следователи ГБР завершили в отношении Наумова досудебное расследование по ряду статей уголовного кодекса.

После отбывания годового срока заключения в Сербии за нарушение местного законодательства, экс-чиновник, по информации украинских правоохранителей, в октябре 2025 года переехал в Австрию, о чем были проинформированы австрийские коллеги.

Напомним, что бывший сотрудник СБУ Наумов, подозреваемый в государственной измене, был задержан в Сербии в начале июня 2022 года. Тогда полиция заявила, что обнаружила во время досмотра автомобиля деньги и бриллианты, и что они, как подозревается, происходят от преступной деятельности. Наумову предъявили обвинения в отмывании денег в Высшем суде Ниша. На суде Наумов отрицал обвинения следствия и утверждал, что это его личные деньги.

