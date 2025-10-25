​Австрійський суд розгляне питання екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова, оголошеного у міжнародний розшук

Суд розгляне справу про екстрадицію оголошеного в розшук ексгенерала СБУ Андрія Наумова.

Регіональний суд міста Корнойбург (Австрія) розгляне запит про екстрадицію до України ексочільника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Про це інформує ДБР.



Повідомляється, що Державне бюро розслідувань спільно з Міністерством юстиції перебувають у постійному контакті з австрійськими правоохоронцями щодо реалізації відповідного правового механізму.



Слідчі ДБР завершили стосовно Наумова досудове розслідування за низкою статей кримінального кодексу.



Після відбування річного терміну ув’язнення в Сербії за порушення місцевого законодавства, експосадовець, за інформацією українських правоохоронців, у жовтні 2025 року переїхав в Австрію, про що були поінформовані австрійські колеги.



Нагадаємо, що колишнього співробітника СБУ Наумова, якого підозрюють у державній зраді, затримали в Сербії на початку червня 2022 року. Тоді поліція заявила, що виявила під час огляду автомобіля гроші та діаманти, і що вони, як підозрюється, походять від злочинної діяльності. Наумову висунули звинувачення у відмиванні грошей у Вищому суді Ниша. На суді Наумов заперечував звинувачення слідства і стверджував, що це його особисті гроші.

