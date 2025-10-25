В Одесской области мужчина вывез ребенка за село — объяснил это желанием «воспитать» за оскорбление одноклассницы

55-летний мужчина насильно усадил ребенка в багажник автомобиля.

В Одесской области задержали 55-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего мальчика. По предварительным данным следствия, он вывез ребёнка за пределы населённого пункта. Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска Нацполиции.

Инцидент произошёл в одном из сёл Одесского района. Правоохранители установили, что задержанный является опекуном 11-летней девочки. По версии следствия, он решил «наказать» её одноклассника, который, по словам ребёнка, якобы ударил её.

После этого мужчина нашёл 10-летнего мальчика, который катался на велосипеде, силой посадил его в багажник автомобиля, связал руки, а чтобы тот не кричал, заткнул рот тряпкой. Кроме того, он несколько раз ударил ребёнка по лицу.

Вывезя мальчика за пределы села, мужчина провёл с ним так называемую «воспитательную беседу», после чего вернул его на то место, откуда забрал. О происшествии в полицию сообщила мать пострадавшего.

По словам задержанного, он разговаривал с мальчиком спокойно, а тот, в свою очередь, плакал и извинялся.

Такие действия полиция квалифицировала как незаконное лишение свободы в отношении малолетнего, сопряжённое с причинением физических страданий.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

