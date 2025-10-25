На Одещині чоловік вивіз дитину за село — пояснив це бажанням «виховати» за образу однокласниці

55-річний чоловік силоміць посадив дитину у багажник автомобіля.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині затримали 55-річного чоловіка, якого підозрюють у незаконному позбавленні волі неповнолітнього хлопчика. За попередніми даними слідства, він вивіз дитину за межі населеного пункту. Про це повідомили в Департаменті карного розшуку Нацполіції.

Інцидент стався в одному із сіл Одеського району. Правоохоронці встановили, що затриманий є опікуном 11-річної дівчинки. За версією слідства, він вирішив “покарати” її однокласника, який, за словами дитини, нібито вдарив її.

Після цього чоловік знайшов 10-річного хлопчика, який катався на велосипеді, силоміць посадив його у багажник автомобіля, зв’язав руки та, щоб той не кричав, затулив рот ганчіркою. Крім того, він кілька разів ударив дитину по обличчю.

Вивізши хлопчика за межі села, чоловік провів із ним так звану “виховну бесіду”, після чого повернув його на місце, де раніше забрав. Про подію до поліції повідомила мати потерпілого.

За словами затриманого, він розмовляв з хлопцем спокійно, а той натомість плакав і вибачався.

Такі дії поліція кваліфікувала як незаконне позбавлення волі щодо малолітнього, яке супроводжувалося заподіянням фізичних страждань.

Чоловіку загрожує п’ять років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.