Практика судів
  1. В Україні

На Одещині чоловік вивіз дитину за село — пояснив це бажанням «виховати» за образу однокласниці

22:29, 25 жовтня 2025
55-річний чоловік силоміць посадив дитину у багажник автомобіля.
На Одещині чоловік вивіз дитину за село — пояснив це бажанням «виховати» за образу однокласниці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині затримали 55-річного чоловіка, якого підозрюють у незаконному позбавленні волі неповнолітнього хлопчика. За попередніми даними слідства, він вивіз дитину за межі населеного пункту. Про це повідомили в Департаменті карного розшуку Нацполіції.

Інцидент стався в одному із сіл Одеського району. Правоохоронці встановили, що затриманий є опікуном 11-річної дівчинки. За версією слідства, він вирішив “покарати” її однокласника, який, за словами дитини, нібито вдарив її.

Після цього чоловік знайшов 10-річного хлопчика, який катався на велосипеді, силоміць посадив його у багажник автомобіля, зв’язав руки та, щоб той не кричав, затулив рот ганчіркою. Крім того, він кілька разів ударив дитину по обличчю.

Вивізши хлопчика за межі села, чоловік провів із ним так звану “виховну бесіду”, після чого повернув його на місце, де раніше забрав. Про подію до поліції повідомила мати потерпілого.

За словами затриманого, він розмовляв з хлопцем спокійно, а той натомість плакав і вибачався.

Такі дії поліція кваліфікувала як незаконне позбавлення волі щодо малолітнього, яке супроводжувалося заподіянням фізичних страждань.

Чоловіку загрожує п’ять років позбавлення волі.

 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Ганечко
    Олена Ганечко
    член Ради суддів України, суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Галина Мигаль
    Галина Мигаль
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Пєсков
    В'ячеслав Пєсков
    суддя Великої Палати Верховного Суду