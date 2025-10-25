На Закарпатье задержали военнослужащего, который переправлял уклонистов и сигареты в Румынию

Он передавал информацию о маршрутах пограничников и за деньги организовывал незаконное пересечение границы и контрабанду табака.

На Закарпатье разоблачили инспектора правоохранительного органа спецназначения, который способствовал незаконному переправлению мужчин призывного возраста и контрабанде табака в Румынию. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, военнослужащий через посредника передавал служебную информацию о маршрутах движения пограничных нарядов и незаконные маршруты пересечения границы вне пунктов пропуска.

Свои «услуги» оценивал — получал по 4 тысячи долларов.

Кроме того, старший сержант помогал переправлять через границу сигареты, беря по 100 долларов за каждый ящик. Задокументирован факт перемещения 10 ящиков табачных изделий, за что должностное лицо получило 1 тысячу долларов.

Военнослужащий задержан в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения 4 тысяч долларов за «трансфер» одного военнообязанного.

Под процессуальным руководством спецпрокуратуры ему сообщено о подозрении по факту незаконного переправления лиц через государственную границу Украины, совершенного из корыстных побуждений, и получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 368 УК Украины).

Прокуроры направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от выполнения служебных обязанностей. Проверяется возможная причастность других должностных лиц к противоправной деятельности.

