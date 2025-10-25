На Закарпатті затримали військовослужбовця, який переправляв ухилянтів і цигарки до Румунії

Він передавав інформацію про маршрути прикордонників і за гроші організовував незаконне перетинання кордону та контрабанду тютюну.

На Закарпатті викрили інспектора правоохоронного органу спецпризначення, який сприяв незаконному переправленню чоловіків призовного віку та контрабанді тютюну до Румунії. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, військовослужбовець через посередника передавав службову інформацію про маршрути руху прикордонних нарядів та незаконні маршрути перетину кордону поза пунктами пропуску.

Свої «послуги» оцінив отримував по 4 тисячі доларів.

Крім того, старший сержант допомагав переправляти через кордон цигарки, беручи по 100 доларів за кожен ящик. Задокументовано факт переміщення 10 ящиків тютюнових виробів, за що посадовець отримав 1 тисячу доларів.

Військового затримано у порядку ст. 208 КПК України під час одержання 4 тисяч доларів за «трансфер» одного військовозобов’язаного.

За процесуального керівництва спецпрокуратури йому повідомлено про підозру за фактом незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів та одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 368 КК України).

Прокурори скерували до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від виконання службових обов’язків. Перевіряється можлива причетність інших посадових осіб до протиправної діяльності.

