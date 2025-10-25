Практика судів
  1. В Україні

На Закарпатті затримали військовослужбовця, який переправляв ухилянтів і цигарки до Румунії

20:15, 25 жовтня 2025
Він передавав інформацію про маршрути прикордонників і за гроші організовував незаконне перетинання кордону та контрабанду тютюну.
На Закарпатті затримали військовослужбовця, який переправляв ухилянтів і цигарки до Румунії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті викрили інспектора правоохоронного органу спецпризначення, який сприяв незаконному переправленню чоловіків призовного віку та контрабанді тютюну до Румунії. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, військовослужбовець через посередника передавав службову інформацію про маршрути руху прикордонних нарядів та незаконні маршрути перетину кордону поза пунктами пропуску.

Свої «послуги» оцінив отримував по 4 тисячі доларів.

Крім того, старший сержант допомагав переправляти через кордон цигарки, беручи по 100 доларів за кожен ящик. Задокументовано факт переміщення 10 ящиків тютюнових виробів, за що посадовець отримав 1 тисячу доларів.

Військового затримано у порядку ст. 208 КПК України під час одержання 4 тисяч доларів за «трансфер» одного військовозобов’язаного.

За процесуального керівництва спецпрокуратури йому повідомлено про підозру за фактом незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів та одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 368 КК України).

Прокурори скерували до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від виконання службових обов’язків. Перевіряється можлива причетність інших посадових осіб до протиправної діяльності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура хабар контрабанда Закарпаття військовозобов'язаний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сорока
    Юрій Сорока
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Сергій Болотін
    Сергій Болотін
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Олег Сушко
    Олег Сушко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Віктор Маслов
    Віктор Маслов
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Клименко
    Ігор Клименко
    міністр внутрішніх справ