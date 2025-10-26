Минобороны внедрило QR-коды на сухпайках для сбора отзывов от военнослужащих

Для сбора обратной связи от военных на сухпайках появились QR-коды.

Военнослужащие могут оставлять отзывы о сухпайках, сканируя QR-код на упаковке индивидуальных рационов Суточный полевой набор продуктов и Посуточный полевой набор продуктов усиленный. Инициатива является частью стратегии Минобороны по совершенствованию системы обеспечения на основе реального опыта военных.

Как сообщили в «Государственном операторе тыла» Министерства обороны, с октября 2025 года нанесение QR-кода на упаковку стало обязательным требованием для всех производителей. Через онлайн-опрос военные могут оценить отдельные блюда, удобство упаковки и оставить общий отзыв. В анкете предусмотрены как варианты с оценками, так и открытые вопросы для детальных комментариев.

В Минобороны отмечают, что собранные данные помогут выявить ключевые потребности военнослужащих — от вкусовых предпочтений до удобства упаковки и баланса блюд в рационе. Эта информация будет использоваться для дальнейшего улучшения состава сухпайков.

Сухпайки с QR-кодами уже поставляются в воинские части. Сейчас проходит первый этап сбора отзывов, поэтому все военные, получившие обновленные рационы, могут присоединиться к опросу, отсканировав код на упаковке.

