Міноборони запровадило QR-коди на сухпайках для збору відгуків від військових

Для збору зворотного зв’язку від військових на сухпайках з’явилися QR-коди.

Військові можуть залишати відгуки про сухпайки, скануючи QR-код на упаковці індивідуальних раціонів Добовий польовий набір продуктів та Добовий польовий набір продуктів посилений. Ініціатива є частиною стратегії Міноборони з удосконалення системи забезпечення на основі реального досвіду військових.

Як вказали у «Державному операторі тилу» Міністерства оборони, з жовтня 2025 року нанесення QR-коду на пакування стало обов’язковою вимогою для всіх виробників. Через онлайн-опитування військові можуть оцінити окремі страви, зручність пакування та залишити загальний відгук. У формі є як варіанти з оцінками, так і відкриті питання для детальних коментарів.

У Міноборони кажуть, що зібрані дані допоможуть виявити ключові потреби військовослужбовців — від смакових уподобань до зручності упаковки та балансу страв у раціоні. Цю інформацію використовуватимуть для подальшого вдосконалення складу сухпайків.

Сухпайки з QR-кодами вже постачаються у військові частини. Наразі триває перший етап збору відгуків, тож усі військові, які отримали оновлені раціони, можуть долучитися до опитування, відсканувавши код на упаковці.

