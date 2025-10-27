Могут ли оштрафовать должностных лиц за ошибки в кассовых документах — разъяснение

Административная ответственность за ошибки или неточности при ведении кассовых документов законодательством не предусмотрена.

Главное управление ГНС в Черкасской области разъяснило, могут ли должностные лица предприятий нести административную ответственность за ошибки при ведении кассовых документов — например, исправления, ошибочные записи или отсутствие обязательных реквизитов.

Наказывают ли за ошибки в кассовых документах

Нет. В соответствии с пунктом 32 раздела III Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте Украины (постановление НБУ №148 от 29 декабря 2017 года), приходные и расходные кассовые ордера, а также квитанции к ним оформляются бухгалтером или другим ответственным лицом любым способом, который обеспечивает сохранность записей в течение установленного срока.

В кассовых ордерах обязательно указывают основание их составления и перечень прилагаемых документов. При этом выдача ордеров или ведомостей на руки лицам, которые вносят или получают наличные средства, запрещается. Прием и выдача наличных осуществляется только в день составления документов, а исправления в них — запрещены.

Когда предусмотрена ответственность

Ответственность установлена статьей 163\15 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Она касается нарушений порядка проведения наличных расчетов за товары или услуги — например, превышения предельных сумм расчетов или несоблюдения требований относительно возможности оплаты электронными средствами.

Такие нарушения влекут за собой штраф для физических лиц-предпринимателей и должностных лиц юридических лиц от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан. Если в течение года лицо совершит такое нарушение повторно, штраф увеличивается — от 500 до 1000 минимумов.

Вывод

Таким образом, действующее законодательство не предусматривает административной ответственности за ошибки или нарушения правил ведения кассовых документов. Штрафы применяются только за нарушение порядка проведения наличных расчетов.

