Чи можуть оштрафувати посадових осіб за помилки в касових документах — роз’яснення

07:18, 27 жовтня 2025
Адміністративна відповідальність за помилки чи неточності у веденні касових документів законодавством не передбачена.
Головне управління ДПС у Черкаській області роз’яснило, чи можуть посадові особи підприємств нести адміністративну відповідальність за помилки у веденні касових документів — наприклад, виправлення, помилкові записи чи відсутність обов’язкових реквізитів.

Чи карають за помилки в касових документах

Ні. Відповідно до пункту 32 розділу ІІІ Положення про ведення касових операцій у національній валюті України (постанова НБУ №148 від 29 грудня 2017 року), прибуткові та видаткові касові ордери, а також квитанції до них оформлюються бухгалтером або іншою відповідальною особою будь-яким способом, що забезпечує збереження записів протягом установленого строку.

У касових ордерах обов’язково зазначають підставу їх складання та перелік документів, що додаються. При цьому видача ордерів чи відомостей на руки особам, які вносять або отримують готівку, забороняється. Приймання та видача коштів здійснюються тільки в день складання документів, а виправлення у них — заборонені.

Коли передбачена відповідальність

Відповідальність встановлена статтею 163\15 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона стосується порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари чи послуги — наприклад, перевищення граничних сум розрахунків або недотримання вимог щодо можливості оплати електронними засобами.

Такі порушення тягнуть за собою штраф для фізичних осіб-підприємців і посадових осіб юридичних осіб від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Якщо протягом року особа вчинить порушення повторно, штраф збільшується — від 500 до 1000 мінімумів.

Висновок

Отже, чинне законодавство не передбачає адміністративної відповідальності за помилки або порушення правил ведення касових документів. Штрафи застосовуються лише за порушення порядку проведення готівкових розрахунків.

податкова ДПС

