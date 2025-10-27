Практика судов
Три редкие профессии, о которых вы не слышали: кто такие авербандник, винипластник и камбузник

07:36, 27 октября 2025
Хотя их названия звучат необычно, именно эти специалисты обеспечивают работу текстильных фабрик, пластмассовых производств и морских судов.
Три редкие профессии, о которых вы не слышали: кто такие авербандник, винипластник и камбузник
Украинский рынок труда скрывает немало редких профессий, названия которых для большинства звучат загадочно. Однако все они официально внесены в Классификатор профессий Украины и остаются актуальными в различных отраслях — от легкой и химической промышленности до морского транспорта.

Эти специальности имеют давнюю историю, уникальные навыки и нередко востребованы среди работодателей, хотя о них знают единицы.

Государственная служба занятости рассказала, кто такие авербандник, винипластник и камбузник.

Авербандник — мастер текстильного оформления

Авербандник — это специалист по изготовлению и оформлению шелковых ширм, гербовой бумаги, печати на тканях. Его работа связана с текстильной промышленностью — одной из ключевых сфер легкой индустрии.

Такой специалист может быть не только исполнителем, но и бригадиром или мастером по изготовлению лекал. Для этой профессии обычно требуется образование колледжа или профтехучилища по направлениям «Печатник» или «Оператор полиграфического оборудования». Иногда преимуществом считается высшее образование по специальности «Графический дизайн» или «Дизайн текстиля».

Винипластник — специалист по переработке пластика

Винипластник — это специалист, работающий с оборудованием для производства пластиковой продукции. В его работе используются технологии литья под давлением, экструзии, термоформования и даже 3D-печати.

Именно эти люди создают пластиковые детали для автомобилей, мебели, бытовой техники, медицинских изделий или строительных материалов. Для работы обычно достаточно профессионально-технического образования, но иногда работодатели предлагают обучение непосредственно на производстве. Профессия относится к химической промышленности и переработке пластмасс.

Камбузник — член судовой команды

Камбузник — это сотрудник судна, обеспечивающий быт экипажа. В зависимости от специфики работы он может выполнять функции повара, помощника или разнорабочего. Камбузник отвечает за приготовление пищи, уборку, транспортировку грузов и поддержание чистоты на судне.

Для этой работы достаточно базового образования и прохождения профессионального морского обучения с получением сертификатов моряка.

