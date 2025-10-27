Практика судів
  1. В Україні

Три рідкісні професії, про які ви не чули: хто такі авербандник, вініпластник і камбузник

07:36, 27 жовтня 2025
Хоча їхні назви звучать незвично, саме ці фахівці забезпечують роботу текстильних фабрик, пластмасових виробництв і морських суден.
Три рідкісні професії, про які ви не чули: хто такі авербандник, вініпластник і камбузник
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Український ринок праці приховує чимало рідкісних професій, назви яких для більшості звучать загадково. Проте всі вони офіційно внесені до Класифікатора професій України й залишаються актуальними у різних галузях — від легкої та хімічної промисловості до морського транспорту.

Ці спеціальності мають давню історію, унікальні навички та нерідко затребувані серед роботодавців, хоча про них знають одиниці.

Державна служба зайнятості розповіла, хто такі авербандник, вініпластник і камбузник.

Авербандник — майстер текстильного оздоблення

Авербандник — це фахівець із виготовлення та оздоблення шовкових ширм, гербового паперу, друку на тканинах. Його робота пов’язана з текстильною промисловістю — однією з ключових сфер легкої індустрії.

Такий спеціаліст може бути не лише виконавцем, а й бригадиром чи майстром із виготовлення лекал. Для цієї професії зазвичай потрібна освіта коледжу або профтехучилища за напрямами «Друкар» чи «Оператор поліграфічного обладнання». Іноді перевагою є вища освіта за спеціальністю «Графічний дизайн» або «Дизайн текстилю».

Вініпластник — фахівець із переробки пластику

Вініпластник — це спеціаліст, який працює з обладнанням для виробництва пластикової продукції. У його роботі використовуються технології лиття під тиском, екструзії, термоформування та навіть 3D-друку.

Саме ці люди створюють пластикові деталі для автомобілів, меблів, побутової техніки, медичного приладдя чи будматеріалів. Для роботи зазвичай достатньо професійно-технічної освіти, але іноді роботодавці пропонують навчання безпосередньо на виробництві. Професія належить до хімічної промисловості та переробки пластмас.

Камбузник — член суднової команди

Камбузник — це співробітник судна, який забезпечує побут екіпажу. Залежно від специфіки роботи, він може виконувати функції кухаря, помічника або різнороба. Камбузник відповідає за приготування їжі, прибирання, транспортування вантажів і підтримку чистоти на судні.

Для цієї роботи достатньо базової освіти та проходження професійного морського навчання з отриманням сертифікатів моряка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду