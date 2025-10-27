Три рідкісні професії, про які ви не чули: хто такі авербандник, вініпластник і камбузник

Хоча їхні назви звучать незвично, саме ці фахівці забезпечують роботу текстильних фабрик, пластмасових виробництв і морських суден.

Український ринок праці приховує чимало рідкісних професій, назви яких для більшості звучать загадково. Проте всі вони офіційно внесені до Класифікатора професій України й залишаються актуальними у різних галузях — від легкої та хімічної промисловості до морського транспорту.

Ці спеціальності мають давню історію, унікальні навички та нерідко затребувані серед роботодавців, хоча про них знають одиниці.

Державна служба зайнятості розповіла, хто такі авербандник, вініпластник і камбузник.

Авербандник — майстер текстильного оздоблення

Авербандник — це фахівець із виготовлення та оздоблення шовкових ширм, гербового паперу, друку на тканинах. Його робота пов’язана з текстильною промисловістю — однією з ключових сфер легкої індустрії.

Такий спеціаліст може бути не лише виконавцем, а й бригадиром чи майстром із виготовлення лекал. Для цієї професії зазвичай потрібна освіта коледжу або профтехучилища за напрямами «Друкар» чи «Оператор поліграфічного обладнання». Іноді перевагою є вища освіта за спеціальністю «Графічний дизайн» або «Дизайн текстилю».

Вініпластник — фахівець із переробки пластику

Вініпластник — це спеціаліст, який працює з обладнанням для виробництва пластикової продукції. У його роботі використовуються технології лиття під тиском, екструзії, термоформування та навіть 3D-друку.

Саме ці люди створюють пластикові деталі для автомобілів, меблів, побутової техніки, медичного приладдя чи будматеріалів. Для роботи зазвичай достатньо професійно-технічної освіти, але іноді роботодавці пропонують навчання безпосередньо на виробництві. Професія належить до хімічної промисловості та переробки пластмас.

Камбузник — член суднової команди

Камбузник — це співробітник судна, який забезпечує побут екіпажу. Залежно від специфіки роботи, він може виконувати функції кухаря, помічника або різнороба. Камбузник відповідає за приготування їжі, прибирання, транспортування вантажів і підтримку чистоти на судні.

Для цієї роботи достатньо базової освіти та проходження професійного морського навчання з отриманням сертифікатів моряка.

