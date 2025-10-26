Практика судов
Радиодиктант-2025 состоится 27 октября — как присоединиться и где слушать

17:33, 26 октября 2025
В День украинской письменности и языка состоится 26-й Радиодиктант национального единства — он носит название «Треба жити!».
В понедельник, 27 октября, в День украинской письменности и языка, состоится 26-й Всеукраинский радиодиктант национального единства. Традиционный языковой флешмоб организует «Суспільне мовлення», которое приглашает всех — и носителей языка, и тех, кто только осваивает украинский, — присоединиться к событию.

Автором текста в этом году стала писательница и переводчица Евгения Кузнецова, а читать его будет народная артистка Украины Наталия Сумская. Диктант носит название «Треба жити!».

Послушать или посмотреть трансляцию можно будет на волнах «Украинского Радио», «Радио Культура», в телеэфире «Суспільне Культура» или на YouTube-канале «Украинского Радио». Начало — в 11:00.

Участники, желающие проверить свои работы, могут отправить рукописный текст по почте по адресу:

01001, г. Киев, ул. Крещатик, 26 (штемпель должен быть не позднее 28 октября), или отправить скан / фото диктанта (форматы .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) на [email protected] до 11:00 28 октября.

Для самопроверки 29 октября в 11:00 текст диктанта опубликуют на сайтах «Украинского Радио» и «Суспільне Культура».

Как известно, Радиодиктант национального единства был основан в 2000 году, чтобы объединить украинцев по всему миру вокруг общего языка и идентичности.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

