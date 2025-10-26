Радиодиктант-2025 состоится 27 октября — как присоединиться и где слушать

В День украинской письменности и языка состоится 26-й Радиодиктант национального единства — он носит название «Треба жити!».

В понедельник, 27 октября, в День украинской письменности и языка, состоится 26-й Всеукраинский радиодиктант национального единства. Традиционный языковой флешмоб организует «Суспільне мовлення», которое приглашает всех — и носителей языка, и тех, кто только осваивает украинский, — присоединиться к событию.

Автором текста в этом году стала писательница и переводчица Евгения Кузнецова, а читать его будет народная артистка Украины Наталия Сумская. Диктант носит название «Треба жити!».

Послушать или посмотреть трансляцию можно будет на волнах «Украинского Радио», «Радио Культура», в телеэфире «Суспільне Культура» или на YouTube-канале «Украинского Радио». Начало — в 11:00.

Участники, желающие проверить свои работы, могут отправить рукописный текст по почте по адресу:

01001, г. Киев, ул. Крещатик, 26 (штемпель должен быть не позднее 28 октября), или отправить скан / фото диктанта (форматы .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) на [email protected] до 11:00 28 октября.

Для самопроверки 29 октября в 11:00 текст диктанта опубликуют на сайтах «Украинского Радио» и «Суспільне Культура».

Как известно, Радиодиктант национального единства был основан в 2000 году, чтобы объединить украинцев по всему миру вокруг общего языка и идентичности.

