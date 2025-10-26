Практика судів
Радіодиктант-2025 відбудеться 27 жовтня — як долучитися та де слухати

17:33, 26 жовтня 2025
У День української писемності та мови відбудеться 26-й Радіодиктант національної єдності — він має назву «Треба жити!».
Радіодиктант-2025 відбудеться 27 жовтня — як долучитися та де слухати
У понеділок, 27 жовтня, у День української писемності та мови, відбудеться 26-й Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Традиційний мовний флешмоб організовує «Суспільне мовлення», яке запрошує всіх — і носіїв, і тих, хто лише опановує українську, — долучитися до події.

Авторкою цьогорічного тексту стала письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова, а читатиме його народна артистка України Наталія Сумська. Диктант має назву «Треба жити!».

Послухати або переглянути трансляцію можна буде на хвилях «Українського Радіо», «Радіо Культура», у телеефірі «Суспільне Культура» чи на YouTube-каналі «Українського Радіо». Початок — о 11:00.

Учасники, які бажають перевірити свої роботи, можуть надіслати рукописний текст поштою за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 26 (штемпель має бути не пізніше 28 жовтня), або відправити скан / фото диктанту (формати .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) на [email protected] до 11:00 28 жовтня.

Для самоперевірки 29 жовтня об 11:00 текст диктанту оприлюднять на сайтах «Українського Радіо» та «Суспільне Культура».

Як відомо, Радіодиктант національної єдності започаткували у 2000 році, щоб об’єднати українців у всьому світі навколо спільної мови та ідентичності.

