Россияне ударили дроном по микроавтобусу в Сумской области: 5 человек ранены, среди них — ребенок

Атака произошла на трассе Сумы-Билополье, микроавтобус сгорел дотла.

В Сумской области россияне атаковали пассажирский микроавтобус. В результате дроновой атаки транспортное средство сгорело, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Предварительно, пятеро человек ранены, среди них — несовершеннолетний ребенок. Один человек находится в тяжелом состоянии. Всех пострадавших эвакуировали с места происшествия.

Атака российского дрона на пассажирский рейсовый микроавтобус произошла на трассе Сумы-Билополье. По предварительным данным, в микроавтобусе находились пять пассажиров и водитель.

Микроавтобус сгорел дотла.

Григоров добавил, что на этом участке трассы не должен был двигаться рейсовый транспорт — для перевозок определены другие маршруты. Выясняются все обстоятельства происшествия.

