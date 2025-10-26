Росіяни вдарили дроном по мікроавтобусу на Сумщині: 5 людей поранені, серед них – дитина

Атака сталася на трасі Суми-Білопілля, мікроавтобус згорів ущент.

На Сумщині росіяни атакували пасажирський мікроавтобус. Внаслідок дронової атаки транспортний засіб згорів, є постраждалі. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Попередньо, п’ятеро людей поранені, серед них – неповнолітня дитина. Одна людина у тяжкому стані. Усіх постраждалих евакуювали з місця події.

Атака російського дрона на пасажирський рейсовий мікроавтобус сталася на трасі Суми-Білопілля. За попередніми даними, в мікроавтобусі перебувало п'ятеро пасажирів та водій.

Мікроавтобус згорів ущент.

Григоров додав, що на цій ділянці траси не мав рухатися рейсовий транспорт – для перевезень визначені інші маршрути. З’ясовуються усі обставини події.

