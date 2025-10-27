Гетманцев сообщил о старте обмена налоговыми отчетами с иностранными юрисдикциями

Даниил Гетманцев рассказал о подготовке к полноценному обмену по стандарту CbC.

Фото: РБК-Украина

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что хотя полноценный обмен отчетами по стандарту CbC в Украине стартует только в 2026 году, государство уже начало подготовку: она получает отчеты от иностранных юрисдикций и собирает отчеты от украинских материнских компаний для дальнейшего международного обмена.

По его словам, внедрение обмена CbC станет фундаментом для глубокого экономического и статистического анализа, выявления рисков трансфертного ценообразования и борьбы с размыванием налоговой базы и выводом доходов.

"Это - не просто технический шаг, а фундаментальное изменение философии налогообложения. Украина переходит к мировым стандартам прозрачности, где скрыть доходы за границей больше не удастся", - заявил Гетманцев.

