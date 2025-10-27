Практика судів
Гетманцев повідомив про старт обміну податковими звітами з іноземними юрисдикціями

13:36, 27 жовтня 2025
Данило Гетманцев розповів про підготовку до повноцінного обміну за стандартом CbC.
Фото: РБК-Україна
Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що, хоча повноцінний обмін звітами за стандартом CbC в Україні стартує лише у 2026 році, держава вже розпочала підготовку: вона отримує звіти від іноземних юрисдикцій та збирає звіти від українських материнських компаній для подальшого міжнародного обміну.

За його словами, впровадження обміну CbC стане фундаментом для здійснення глибокого економічного та статистичного аналізу, виявлення ризиків трансфертного ціноутворення і боротьби із розмиванням податкової бази та виведенням прибутків.

"Це — не просто технічний крок, а фундаментальна зміна філософії оподаткування. Україна переходить до світових стандартів прозорості, де приховати доходи за кордоном більше не вдасться", - заявив Гетманцев.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
