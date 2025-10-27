Эстония поддерживает членство Украины в НАТО с присутствием войск – Маргус Тсахкна

Министр иностранных дел Эстонии подчеркнул необходимость гарантий безопасности для Киева.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил о поддержке полноправного членства Украины в НАТО и размещении иностранных войск в стране как гарантии ее безопасности. Об этом он сообщил во время совместной конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

«Мы очень четко выражаем свою позицию по присоединению Украины к НАТО. Мы отстаиваем полноправное членство Украины в НАТО. И этому не должны помешать никакие обстоятельства. Это очень четко», — отметил Тсахкна.

Он подчеркнул, что Эстония первой на правительственном уровне заявила о необходимости безопасности Украины в виде «сапог на земле».

По словам министра, после прекращения огня Украине нужно стать членом НАТО. «Мы очень убеждены и надеемся, что другие союзники по НАТО поймут: если нужны гарантии безопасности, то это членство в НАТО и присутствие солдат», – добавил Тсахкна.

