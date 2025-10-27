Естонія підтримує членство України в НАТО з присутністю військ – Маргус Тсахкна

Міністр закордонних справ Естонії наголосив на необхідності гарантій безпеки для Києва.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив про підтримку повноправного членства України в НАТО та розміщення іноземних військ у країні як гарантії її безпеки. Про це він повідомив під час спільної конференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

«Ми дуже чітко висловлюємо свою позицію щодо приєднання України до НАТО. Ми відстоюємо повноправне членство України в НАТО. І цьому не повинні завадити жодні обставини. Це дуже чітко», – зазначив Тсахкна.

Він підкреслив, що Естонія першою на урядовому рівні заявила про необхідність безпеки України у вигляді «чобіт на землі».

За словами міністра, після припинення вогню Україні потрібно стати членом НАТО. «Ми дуже переконані і сподіваємося, що інші союзники по НАТО зрозуміють: якщо потрібні гарантії безпеки, то це членство в НАТО і присутність солдат», – додав Тсахкна.

