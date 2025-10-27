В НАПК напомнили об ответственности за незаконное осуществление лоббирования и за нарушения законодательства в этой сфере

Незаконное лоббирование лицом, не имеющим статуса лоббиста, либо лицом, чей статус лоббиста прекращен или приостановлен, влечет штраф от 850 до 1,7 тыс. грн.

Фото: openpr.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Законодательство Украины устанавливает ответственность за незаконное лоббирование и за нарушения законодательства в этой сфере. Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) предусматривает за это административные взыскания в виде штрафа и запрета на осуществление лоббирования. Об этом напомнило Национальное агентство по предотвращению коррупции.

К административной ответственности, в случае совершения соответствующих правонарушений, привлекаются лица, которые осуществляют лоббирование без приобретения статуса субъекта лоббирования либо статус которых прекращен или приостановлен, а также физические лица и руководители юридических лиц, зарегистрированных в установленном Законом Украины «О лоббировании» порядке как субъекты лоббирования.

Незаконное осуществление лоббирования (ст. 18846-1 КУоАП) лицом, не получившим статус лоббиста, либо лицом, чей статус прекращен или приостановлен, влечет штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, что в 2025 году составляет от 850 до 1,7 тыс. грн.

Если лицо совершает данное правонарушение повторно в течение года — штраф составит от 200 до 500 НМДГ (3,4 тыс. – 8,5 тыс. грн).

Если лицо при получении статуса лоббиста не сообщило об обстоятельствах, исключающих возможность быть субъектом лоббирования, — это влечет штраф от 500 до 1 тыс. НМДГ (8,5 тыс. – 17 тыс. грн в 2025 году).

НАПК отмечает, что к таким обстоятельствам относится получение статуса лоббиста лицом, не имеющим права быть субъектом лоббирования.

За нарушение законодательства в сфере лоббирования (ст. 18846-2 КУоАП), в частности за непредоставление или несвоевременное предоставление отчета о лоббировании в Реестр прозрачности, лоббист должен уплатить штраф от 50 до 100 НМДГ (850 – 1,7 тыс. грн).

Повторное нарушение в течение года влечет штраф от 300 до 400 НМДГ (5,1 тыс. – 6,8 тыс. грн) с запретом на осуществление лоббирования сроком на один год.

Непредоставление или несвоевременное предоставление в НАПК заявления о приостановлении или прекращении статуса лоббиста либо о внесении изменений в Реестр относительно лица, осуществляющего лоббирование от имени юридического лица, предусматривает штраф от 100 до 300 НМДГ (1,7 тыс. – 5,1 тыс. грн).

В случае возникновения обстоятельств, предусмотренных ч. 4 ст. 10 Закона, субъект лоббирования обязан в течение 15 дней приостановить или прекратить свой статус — в зависимости от обстоятельств. Если такие обстоятельства касаются лоббиста, действующего от имени юридического лица, компания обязана исключить сведения о нем из Реестра в тот же срок.

Нарушение ограничений относительно предмета лоббирования, осуществление лоббирования в коммерческих интересах лица, которое не может быть бенефициаром, по заказу лица, не имеющего права быть клиентом, либо оплата лоббирования за счет средств, которые не могут использоваться как источник финансирования, влечет штраф от 1 тыс. до 2 тыс. НМДГ (17 тыс. – 34 тыс. грн).

НАПК добавило, что штрафы рассчитываются в необлагаемых минимумах доходов граждан (НМДГ). По состоянию на 2025 год, один НМДГ для административных штрафов составляет 17 грн.

Ранее в НАПК решили проиллюстрировать котиками разницу между лоббистами и коррупционерами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.