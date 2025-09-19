В НАПК решили проиллюстрировать котиками разницу между лоббистами и коррупционерами

Агентство по вопросам предотвращения коррупции подчеркнуло, что лоббирование — это не «легализованная коррупция», а «общественно полезная деятельность».

Фото: НАПК

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 1 сентября в Украине введен в действие закон о лоббировании №3606-IX. Также 1 сентября вступил в силу закон №3620-IX об ответственности за нарушение законодательства в сфере лоббирования.

В то же время не будет считаться лоббированием деятельность общественных активистов, медиа, политических партий, «адвокация», участие в публичных консультациях и т. п.

Сейчас в Реестре прозрачности, то есть, реестре лоббистов, зарегистрировано 56 человек, однако НАПК на своем сайте не указывает их наименование.

Вместе с тем, в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) решили проиллюстрировать с помощью котиков разницу между лоббистами и коррупционерами.

Напомним, по данным Министерства финансов, средняя зарплата за июль 2025 года в НАПК составила более 95 тысяч грн, а средняя зарплата руководителя структурного подразделения за июль составляла 122,6 тысяч грн.

«Одним из базовых принципов демократического общества является право гражданина влиять законным способом на решения органов государственной власти и местного самоуправления. В Украине это право гарантируется Конституцией Украины. Такое же право теперь появилось и у бизнес-сообщества», — указали в НАПК.

Далее Агентство отметило, что лоббирование — деятельность, которая осуществляется с целью влияния на объект лоббирования, которым в частности может быть должностное лицо органа государственной власти или местного самоуправления, лицами, зарегистрированными в Реестре прозрачности за вознаграждение или компенсацию расходов и касается принятия нормативно-правовых актов (НПА) в коммерческих интересах заказчика или самого лоббиста.

Кроме того, в НАПК перечислили признаки, которые, по мнению Агентства, отличают лоббирование от коррупции.

«Лоббирование — это деятельность: правомерная и общественно полезная; которая является законным инструментом представления интересов частного сектора перед государством; прозрачная и подотчетная; которая осуществляется по правилам, определенным законодательством; которая делает невозможным получение неправомерной выгоды объектами лоббирования; которая предусматривает подготовку и предоставление субъектами лоббирования аналитических материалов, результатов социологических и других исследований, проведение коммуникационных кампаний, что способствует принятию качественных и эффективных государственных решений в интересах общества.

Коррупция имеет такие признаки: незаконность деяния; это явление сурово наказывается в Украине и большинстве стран мира; лицо в коррупционной сделке получает прямую незаконную выгоду для себя или для других лиц; коррупция не имеет заранее установленных правил поведения; действия должностного лица не учитывают интересы общества; решения принимаются в интересах узкого круга лиц, тогда как для общества они могут быть вредными и неэффективными», — указали в НАПК.

«Таким образом, лоббирование — это не «легализованная коррупция», а инструмент прозрачного диалога между бизнесом и властью, который является неотъемлемой составляющей демократического общества, где разные группы влияют на принятие государственных решений. Оно направлено на подготовку качественных решений, полезных для широкого круга граждан.

Коррупция же наоборот является скрытой и подменяет общественный интерес частной выгодой, нанося вред государству и его гражданам. Коррупционер должен понести административную или уголовную ответственность», — подытожили в НАПК.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.