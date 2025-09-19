У НАЗК вирішили проілюструвати котиками різницю між лобістами та корупціонерами

Агентство з питань запобігання корупції підкреслило, шо лобіювання – це не «легалізована корупція», а «суспільно корисна діяльність».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 1 вересня в Україні введений в дію закон про лобіювання №3606-IX. Також 1 вересня набув сили закон №3620-IX про відповідальність за порушення законодавства у сфері лобіювання.

Водночас не буде вважатися лобіюванням діяльність громадських активістів, медіа, політичних партій, «адвокація», участь у публічних консультаціях тощо.

Наразі в Реєстрі прозорості, тобто, реєстрі лобістів зареєстровано 56 осіб, однак НАЗК на своєму на сайті не вказує їх найменування.

Разом з тим, у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) вирішили проілюструвати за допомогою котиків різницю між лобістами та корупціонерами.

Нагадаємо, за даними Міністерства фінансів, середня зарплата за липень 2025 року в НАЗК склала більше 95 тисяч грн, а середня зарплата керівника структурного підрозділу за липень складала 122,6 тисяч грн.

«Одним з базових принципів демократичного суспільства є право громадянина впливати в законний спосіб на рішення органів державної влади та місцевого самоврядування. В Україні це право гарантується Конституцією України. Таке ж право тепер з’явилося і у бізнес-спільноти» – вказали у НАЗК.

Далі Агентство зазначило, що лобіювання — діяльність, яка здійснюється з метою впливу на об’єкт лобіювання, яким зокрема може бути посадова особа органу державної влади чи місцевого самоврядування, особами, зареєстрованими у Реєстрі прозорості за винагороду чи компенсацію витрат і стосується ухвалення нормативно-правових актів (НПА) в комерційних інтересах замовника або самого лобіста.

Крім того, у НАЗК перелічили ознаки, які, на думку Агентства, відрізняють лобіювання від корупції.

«Лобіювання – це діяльність: правомірна та суспільно корисна; яка є законним інструментом представлення інтересів приватного сектору перед державою; прозора та підзвітна; яка здійснюється за правилами, визначеними законодавством; яка унеможливлює отримання неправомірної вигоди об’єктами лобіювання; яка передбачає підготовку та надання суб’єктами лобіювання аналітичних матеріалів, результатів соціологічних та інших досліджень, проведення комунікаційних кампаній, що сприяє ухваленню якісних та ефективних державних рішень в інтересах суспільства.

Корупція має такі ознаки: незаконність діяння; це явище суворо карається в Україні та більшості країн світу; особа у корупційній угоді отримує пряму незаконну вигоду для себе чи для інших осіб; корупція не має наперед встановлених правил поведінки; дії посадовця не враховують інтереси суспільства; рішення ухвалюються в інтересах вузького кола осіб, тоді як для суспільства вони можуть бути шкідливими та неефективними», вказали у НАЗК.

«Таким чином, лобіювання – це не «легалізована корупція», а інструмент прозорого діалогу між бізнесом і владою, який є невід’ємною складовою демократичного суспільства, де різні групи впливають на прийняття державних рішень. Воно спрямоване на підготовку якісних рішень, корисних для широкого кола громадян.

Корупція ж навпаки є прихованою та підміняє суспільний інтерес приватною вигодою, завдаючи шкоди державі та її громадянам. Корупціонер має понести адміністративну або кримінальну відповідальність», підсумували у НАЗК.

