Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

У НАЗК вирішили проілюструвати котиками різницю між лобістами та корупціонерами

16:01, 19 вересня 2025
Агентство з питань запобігання корупції підкреслило, шо лобіювання – це не «легалізована корупція», а «суспільно корисна діяльність».
У НАЗК вирішили проілюструвати котиками різницю між лобістами та корупціонерами
Фото: НАЗК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 1 вересня в Україні введений в дію закон про лобіювання №3606-IX. Також 1 вересня набув сили закон №3620-IX про відповідальність за порушення законодавства у сфері лобіювання.

Водночас не буде вважатися лобіюванням діяльність громадських активістів, медіа, політичних партій, «адвокація», участь у публічних консультаціях тощо.

Наразі в Реєстрі прозорості, тобто, реєстрі лобістів зареєстровано 56 осіб, однак НАЗК на своєму на сайті не вказує їх найменування.

Разом з тим, у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) вирішили проілюструвати за допомогою котиків різницю між лобістами та корупціонерами.

Нагадаємо, за даними Міністерства фінансів, середня зарплата за липень 2025 року в НАЗК склала більше 95 тисяч грн, а середня зарплата керівника структурного підрозділу за липень складала 122,6 тисяч грн.

«Одним з базових принципів демократичного суспільства  є право громадянина впливати в законний спосіб на рішення органів державної влади та місцевого самоврядування. В Україні це право гарантується Конституцією України. Таке ж право тепер з’явилося і у бізнес-спільноти» – вказали у НАЗК.

Далі Агентство зазначило, що лобіювання — діяльність, яка здійснюється з метою впливу на об’єкт лобіювання, яким зокрема може бути посадова особа органу державної влади чи місцевого самоврядування, особами, зареєстрованими у Реєстрі прозорості за винагороду чи компенсацію витрат і стосується ухвалення нормативно-правових актів (НПА) в комерційних інтересах замовника або самого лобіста.

Крім того, у НАЗК перелічили ознаки, які, на думку Агентства, відрізняють лобіювання від корупції.

«Лобіювання – це діяльність: правомірна  та суспільно корисна; яка є законним інструментом представлення інтересів приватного сектору перед державою; прозора та підзвітна; яка здійснюється за правилами, визначеними законодавством; яка унеможливлює отримання неправомірної вигоди об’єктами лобіювання; яка передбачає підготовку та надання суб’єктами лобіювання аналітичних матеріалів, результатів соціологічних та інших досліджень, проведення комунікаційних кампаній, що сприяє ухваленню якісних та ефективних державних рішень в інтересах суспільства.

Корупція має такі ознаки: незаконність діяння; це явище суворо карається в Україні та більшості країн світу;  особа у корупційній угоді отримує пряму незаконну вигоду для себе чи для інших осіб; корупція не має наперед встановлених правил поведінки; дії посадовця не враховують інтереси суспільства;  рішення ухвалюються в інтересах вузького кола осіб, тоді як для суспільства вони можуть бути шкідливими та неефективними», вказали у НАЗК.

«Таким чином, лобіювання – це не «легалізована корупція», а інструмент прозорого діалогу між бізнесом і владою, який є невід’ємною складовою демократичного суспільства, де різні групи впливають на прийняття державних рішень. Воно спрямоване на підготовку якісних рішень, корисних для широкого кола громадян. 

Корупція ж навпаки є прихованою та підміняє суспільний інтерес приватною вигодою, завдаючи шкоди державі та її громадянам. Корупціонер має понести адміністративну або кримінальну відповідальність», підсумували у НАЗК.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

корупція НАЗК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Загальна сума позовних вимог іноземних суб’єктів до держави України становить щонайменше 600 млрд грн – Мінфін

Мінфін назвав фіскальним ризиком справи проти України у закордонних юрисдикційних органах.

У НАЗК вирішили проілюструвати котиками різницю між лобістами та корупціонерами

Агентство з питань запобігання корупції підкреслило, шо лобіювання – це не «легалізована корупція», а «суспільно корисна діяльність».

КДКП затвердила графік складання практичного завдання кандидатами на посаду прокурора окружної прокуратури

До третього етапу добору допустили 701 кандидата.

Конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати – призначено перший іспит

1 жовтня кандидати на посади суддів Антикорупційного суду виконають тестування з історії української державності.

Копіювання інформації зі Спадкового реєстру і Реєстру довіреностей до тестового середовища системи е-нотаріату містить ознаки порушення нотаріальної таємниці — НПУ

У Нотаріальній палаті також звернули увагу, що на залучених до тестування е-нотаріату осіб не поширюється обов’язок дотримання нотаріальної таємниці.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду